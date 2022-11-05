Российские войска убили еще трех гражданских в Донецкой области

Российские войска 4 ноября вновь обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще 8 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Дружбе. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - рассказал он. Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1163 человека, еще 2540 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.