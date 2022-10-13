RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска убили еще семерых граждански в Донецкой области

Фото: российские войска продолжают обстреливать Донецкую область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли три населенных пункта Донецкой области. Вследствие чего погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области - в Авдеевке. Еще 13 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Кроме того, в деоккупированном Лимане обнаружены тела четырех гражданских, убитых российскими военными.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 990 мирных жителей, еще 2390 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 13 сентября российские войска атаковали дронами-камикадзе Киевскую область.

Также сообщалось, что за сутки подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область