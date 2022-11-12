Российские войска во время отступления разрушили семь мостов в Херсонской области, - CNN

Российские войска при отступлении разрушили по меньшей мере семь мостов в Херсонской области. В частности, россияне повредили мосты возле Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналисты телеканала проанализировали спутниковые снимки, предоставленные им компанией Maxar Technologies. Российская армия, убегая на левый берег Днепра в Херсонской области, повредила семь важных мостов.
Среди них автомобильный и железнодорожный Антоновские мосты вблизи Херсона. Также речь идет об автомобильном и железнодорожном мостах над дамбой Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.
Напомним, РБК-Украина уже публиковало спутниковые снимки дамбы Каховской ГЭС на Днепре. CNN подтверждает, что россияне повредили и саму конструкцию дамбы, из-за чего из трех шлюзовых ворот вытекает вода.
Фото: спутник зафиксировал повреждение дамбы Каховской ГЭС (twitter.com/Maxar)
Отметим, что перед тем, как украинские военные вошли в Херсон, российские оккупанты заявили, что взорвали Антоновский мост.
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