Российские войска во время отступления разрушили семь мостов в Херсонской области, - CNN

Российские войска при отступлении разрушили по меньшей мере семь мостов в Херсонской области. В частности, россияне повредили мосты возле Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Журналисты телеканала проанализировали спутниковые снимки, предоставленные им компанией Maxar Technologies. Российская армия, убегая на левый берег Днепра в Херсонской области, повредила семь важных мостов.

Среди них автомобильный и железнодорожный Антоновские мосты вблизи Херсона. Также речь идет об автомобильном и железнодорожном мостах над дамбой Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

Напомним, РБК-Украина уже публиковало спутниковые снимки дамбы Каховской ГЭС на Днепре. CNN подтверждает, что россияне повредили и саму конструкцию дамбы, из-за чего из трех шлюзовых ворот вытекает вода.

Фото: спутник зафиксировал повреждение дамбы Каховской ГЭС (twitter.com/Maxar)