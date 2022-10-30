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Российские спецслужбы взломали телефон Трасс, - Daily Mail

Фото: бывший премьер-министр Британия Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами российских спецслужб во времена ее прибывания в должности главы МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Агенты получили доступ к "совершенно секретным деталям" переговоров с международными союзниками в дополнение к личным сообщениям, которыми обменивался близкий друг Трасса Кваси Квартенг.

Предполагается, что сообщения включали обсуждения с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробности о поставках оружия.

По данным издания со ссылкой на неназванные источники, были украдены сообщения за год.

Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Новым премьером Британии стал Риши Сунаке. Что о нем известно и какую позицию он высказывает по войне в Украине - в материале РБК-Украина.

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Великобритания