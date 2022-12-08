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Российские оккупанты убили минимум 441 гражданского в трех областях, - ООН

Фото: россияне убили минимум 441 гражданского в трех областях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мониторинговая миссия ООН задокументировала 441 убийство российскими оккупантами гражданских людей в селах Киевской, Черниговской и Сумской областей с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе отмечается, что на сегодняшний день ООН задокументировала насильственную смерть 341 мужчины, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девочек в Киевской, Черниговской и Сумской областях за первые 6 недель российского вторжения. Реальные же цифры, вероятно, значительно выше, поэтому продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств в этих же областях. Больше всего убийств зафиксировано в Буче – 73, и продолжается работа по подтверждению еще 105.

В докладе в деталях рассматривается 100 убийств. По оценкам миссии, 57 из них были казнями, 30 состоялись в местах заключения, а 27 жертв были убиты на месте вскоре после попадания под контроль оккупантов. Мужчины и подростки составили 88% жертв казней.

Также в ООН отметили, что пока нет никаких данных о том, расследуют ли российские власти казни гражданских украинцев.

Напомним, что 19 сентября, под Бучей добровольцы обнаружили тела двух гражданских граждан, которые, вероятно, стали жертвами российской агрессии.

Ранее стало известно, что 9 сентября в Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного гражданским оккупантами.

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