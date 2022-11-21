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Российские оккупанты сжигали тела погибших на свалке в Херсоне, - The Guardian

Фото: Российские оккупанты сжигали тела погибших на свалке в Херсоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты вывозили тела погибших российских военных на местную свалку в Херсоне и сжигали их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Местные жители неоднократно видели, как грузовики высыпали на свалки черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. В воздухе при этом чувствовался запах жженого мяса.

The Guardian отмечает, что это происходило на самой отдаленной стороне свалки, куда сейчас никого не пускают. При въезде на свалку был установлен блокпост, на территорию местных жителей не подпускали. Жители дома, откуда видна свалка, рассказали журналистам, что во время сжигания поднималось большое облако дыма, а от его запаха тошнило.

"Пахло сожженными волосами и, знаете, как у стоматолога – когда сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был так густ, что соседнего здания не было видно", - сообщила одна из местных жительниц.

Также местные сообщали, что когда ВСУ обстреливали позиции россиян, они вывозили останки на полигон и сжигали их. Журналисты нашли на свалке российскую форму и шлемы.

Напомним, что в Херсоне украинские правоохранители обнаружили еще четыре помещения, где захватчики незаконно содержали и пытали людей во время оккупации города.

Также сообщалось, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.

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