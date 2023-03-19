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Российские хакеры распространяют зараженное ПО через торренты: как обезопасить собственный ПК

Фото: российские хакеры распространяют зараженное ПО через торренты (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение (ПО). Обычно его распространяют с помощью торрент-трекеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Госспецсвязи.

Этим активно пользуются злоумышленники, в том числе российские спецслужбы, добавляющие в сломанное ПО вредоносный код.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госспецсвязи, устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин.

"Особенно опасно использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", - объясняют в ведомстве.

К тому же, рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности.

Как сообщалось, ранее в Украине фиксировали массовое распространение электронных писем с вредоносными ссылками якобы от имени Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Такая активность ассоциирована с хакерской группой UAC-0010 (Armageddon), ее связывают с российской ФСБ.

Также хакеры страны-агрессора могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".

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