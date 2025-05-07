Российские дроны убили мать и сына в Киеве: женщина не дожила 2 дня до дня рождения

"В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения", - сообщил он.

Другой российский дрон ударил прицельно по дому в Святошинском районе. Там уже шестеро пострадавших, из них четверо - дети. По словам Ткаченко, в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Их госпитализировали.

Еще двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте.

По данным КГВА, по состоянию на 10:20 известно о двух погибших и шести пострадавших в результате атаки дронов на Киев. Также есть раненый в результате атаки баллистикой.

"Выражаю искренние соболезнования родным погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас на всех локациях продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки", - добавил Ткаченко.