Российские дроны убили мать и сына в Киеве: женщина не дожила 2 дня до дня рождения
В Киеве в результате российской атаки в ночь на 7 мая погибли мать и сын. Также есть пострадавшие, среди них - большинство дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения", - сообщил он.
Другой российский дрон ударил прицельно по дому в Святошинском районе. Там уже шестеро пострадавших, из них четверо - дети. По словам Ткаченко, в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Их госпитализировали.
Еще двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте.
По данным КГВА, по состоянию на 10:20 известно о двух погибших и шести пострадавших в результате атаки дронов на Киев. Также есть раненый в результате атаки баллистикой.
"Выражаю искренние соболезнования родным погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас на всех локациях продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки", - добавил Ткаченко.
Комбинированный удар по Киеву
В ночь на 7 мая российские захватчики выпустили по Киеву баллистическую ракету, которую силы ПВО сбили. Обломки упали на склад в Соломенском районе, там возник пожар.
Также россияне атаковали Киев дронами. В нескольких локациях были зафиксированы пожары. В Шевченковском районе из-за попадания в дом погибли мужчина и женщина. Подробнее о последствиях атаки на Киев - в отдельном материале РБК-Украина.
По словам президент Владимира Зеленского, всего РФ за ночь выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды".
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