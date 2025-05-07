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Российские дроны убили мать и сына в Киеве: женщина не дожила 2 дня до дня рождения

Киев, Среда 07 мая 2025 10:50
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Российские дроны убили мать и сына в Киеве: женщина не дожила 2 дня до дня рождения Фото: в Киеве в результате атаки РФ погибли мать и сын (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 7 мая погибли мать и сын. Также есть пострадавшие, среди них - большинство дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения", - сообщил он.

Другой российский дрон ударил прицельно по дому в Святошинском районе. Там уже шестеро пострадавших, из них четверо - дети. По словам Ткаченко, в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Их госпитализировали.

Еще двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте.

По данным КГВА, по состоянию на 10:20 известно о двух погибших и шести пострадавших в результате атаки дронов на Киев. Также есть раненый в результате атаки баллистикой.

"Выражаю искренние соболезнования родным погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас на всех локациях продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки", - добавил Ткаченко.

Комбинированный удар по Киеву

В ночь на 7 мая российские захватчики выпустили по Киеву баллистическую ракету, которую силы ПВО сбили. Обломки упали на склад в Соломенском районе, там возник пожар.

Также россияне атаковали Киев дронами. В нескольких локациях были зафиксированы пожары. В Шевченковском районе из-за попадания в дом погибли мужчина и женщина. Подробнее о последствиях атаки на Киев - в отдельном материале РБК-Украина.

По словам президент Владимира Зеленского, всего РФ за ночь выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды".

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