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Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ

Фото: СБУ задержала российских диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка Службы безопасности провела в Киеве и Сумской области многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала диверсантов ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Вражеская ДРГ разведовала пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и приграничных районах северо-востока нашего государства.

сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

В частности, в состав этой группы вошел житель Сумской области, которого после начала полномасштабной войны завербовали российские спецслужбы.

Контрразведчикам удалось задержать всю группу ДРГ, когда те забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

Кроме того, по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершонная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о ВСУ).

Напомним, ранее на юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

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