Российские агенты готовили теракт на годовщину СБУ

СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили теракт в Запорожье на годовщину создания Службы безопасности Украины. Взрывное устройство планировали взорвать вблизи воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Спецоперация состоялась накануне годовщины создания Службы безопасности Украины, 25 марта 2025 года. Оперативники СБУ задержали агентов РФ, которые готовили подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи воинской части.

Фото: Служба безопасности Украины

Согласно данным контрразведки, подрыв планировался на День СБУ, и целью был контрольно-пропускной пункт оборонного объекта. Злоумышленники планировали дистанционно взорвать взрывчатку, используя своих агентов для реализации теракта.

Операция завершилась задержанием двух человек, которые арендовали здание напротив воинской части и использовали его как наблюдательный пункт. Они установили скрытую веб-камеру на окне, чтобы передавать изображение российским спецслужбам.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время обыска у задержанных изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Как сообщается, задержанными являются молодые люди в возрасте 18 и 19 лет, которые попали под влияние российской разведки из-за поиска "легкого заработка" в Телеграмм-каналах. Им предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и подготовка к террористическому акту.

Что грозит

Злоумышленники находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию провели сотрудники СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.