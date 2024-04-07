Российская пропаганда "инфицировала" Республиканскую партию США, - конгрессмены

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Сейчас в США закончились все средства, предусмотренные на помощь Украине, поэтому поставки оружия для украинской армии фактически не осуществляются.

Сенат США еще несколько месяцев назад одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу, необходима поддержка Палаты представителей. Но спикер Палаты Майк Джонсон еще не вынес эту инициативу на голосование.

Сегодня, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал послов платформы United24 помочь убедить Конгресс США принять нужное решение.

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