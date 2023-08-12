Российская ДРГ зашла в Сумскую область, но ее с боем выгнали ВСУ

"Сегодня, 12 августа, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины во время проведения рекогносцировки, военнослужащими отдельной механизированной бригады было обнаружено диверсионно-разведывательную группу противника", - сообщил Наев.

По его данным, визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь украинским военным в сторону места происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА.

"Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины", - подчеркнул командующий.

По словам Наева, отход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра.

"Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага вторгнуться на территорию нашей страны", - подытожил он.

Ситуация в приграничных регионах

Отметим, что Украина ужесточила меры по укреплению приграничных районов Украины после того, как основатель ЧВК "Вагнера" провалил свой поход на Москву, не дойдя до российской столицы 200 км. Наемники "Вагнера" осели на территории Белоруссии. В частности, ранее Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах сразу в трех областях – в пределах Житомирского, Ровенского и Волынского направлений.

Напомним, 1 августа российская ДРГ пошла на прорыв в районе Семеновской общины Черниговской области. Оккупанты пытались прорваться на украинскую территорию со стороны России. Позже Наев рассказал, что за месяц ВСУ на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.

А в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны в Россию. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и участившихся попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.

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