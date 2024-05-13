Российская база ПВО на горе Ай-Петри была атакована утром, погиб командир части, - СМИ

Отмечается, что воинскую часть 85683 атаковали ракетами, возможно Storm Shadow, в шесть утра.

"На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.

В результате военная часть получила повреждения, также погиб командир части Александр Кулаков и еще один оккупант. Кроме этого есть раненые, их количество уточняется.

Что предшествовало

Сегодня утром Минобороны РФ заявляло, что средствами ПВО якобы были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь дронов над территорией Крыма.

Что известно об этой базе

ASTRA пишет, что в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов.

Ранее журналисты писали, что под куполами расположены радиолокационные комплексы, рядом расположен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

"3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь", - добавили журналисты.