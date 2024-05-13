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Российская база ПВО на горе Ай-Петри была атакована утром, погиб командир части, - СМИ

Архивное фото: российская база ПВО на горе Ай-Петри была атакована (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму сегодня утром, 13 мая, попала под обстрел. В результате этого мог погибнуть командир части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что воинскую часть 85683 атаковали ракетами, возможно Storm Shadow, в шесть утра. 

"На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.

В результате военная часть получила повреждения, также погиб командир части Александр Кулаков и еще один оккупант. Кроме этого есть раненые, их количество уточняется.

Что предшествовало

Сегодня утром Минобороны РФ заявляло, что средствами ПВО якобы были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь дронов над территорией Крыма.

Что известно об этой базе

ASTRA пишет, что в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. 

Ранее журналисты писали, что под куполами расположены радиолокационные комплексы, рядом расположен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты. 

"3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь", - добавили журналисты.

Удары по россиянам в Крыму

Украинские военные периодически наносят удары по объектам оккупантов на территории Крыма. Для этого используются дроны и дальнобойные ракеты. Недавно для удара по аэродрому в Джанкое использовались ракеты ATACMS.

Издание Defense Express писало, что главными целями для баллистических ракет ATACMS на территории Крыма являются противовоздушная оборона россиян и аэродромы.

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