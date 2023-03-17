RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия временно исчерпала наступательный потенциал, - британская разведка

Фото: наступление российской армии остановилось из-за исчерпания потенциала (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться его восполнить. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. В предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают оборонять западную часть города.

Тем не менее, в более широком плане по всей линии фронта Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

По данным британской разведки, это, скорее всего, связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют очень низкие нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины