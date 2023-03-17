Российская армия временно исчерпала наступательный потенциал, - британская разведка

Российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться его восполнить. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. В предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают оборонять западную часть города.

Тем не менее, в более широком плане по всей линии фронта Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

По данным британской разведки, это, скорее всего, связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", - отмечают в Минобороны Британии.