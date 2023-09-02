RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия обстреляла Угледар: убиты супруги, еще двое ранены

Фото: россияне обстреляли Угледар (t.me marinka_ugledar)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Угледар Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли супруги, их дочь и соседка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в Генпрокурора.

По данным правоохранителей, сегодня, 2 сентября, российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по г. Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. 

В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. 

Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения.

"С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - добавили в офисе Генпрокурора.

Кроме того, взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

 

Обстрел Донецкой области

Населённые пункты Донецкой области постоянно находятся под обстрелом российских войск, причем часто оккупанты атакуют не только населенные пункты, находящиеся на линии фронта, но и расположенные в так называемом относительном тылу. Люди постоянно просят эвакуироваться из региона.

Отметим, буквально в ночь на 30 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, во вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово - погиб один человек, восемь получили ранения. Одна из ракет влетела прямо в жилую многоэтажку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьокупантиВугледарВойна России против Украины