В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом

В России заявили о гибели сразу двух полковников, воевавших против наших воинов под Бахмутом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже почти 199 тысяч своих солдат.

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