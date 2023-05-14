В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом

В России заявили о гибели сразу двух полковников, воевавших против наших воинов под Бахмутом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
Как рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже почти 199 тысяч своих солдат.
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