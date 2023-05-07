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В России заявляют, что нашли дрон с камерой на авиазаводе в Новосибирске

Фото: россияне якобы нашли дрон на авиазаводе в Новосибирске (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне утверждают, что якобы обнаружили дрон с камерой на авиационном заводе в Новосибирске. Там производят запчасти для бомбардировщиков Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

По данным российских СМИ, беспилотник якобы обнаружили на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, недалеко от выезда.

"На корпусе была закреплена скотчем дополнительная батарея. Во время визуального осмотра взрывных устройств не нашли, дрон отправили на экспертизу. Владельца ищут", - утверждают россияне.

скриншот (google.com/maps)

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что якобы нашли дрон с надписью "Слава Украине" в Курской области.

Также недавно в Ростовской области заявили, что якобы обнаружили неизвестный "трехметровый дрон".

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