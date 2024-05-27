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В России заявляют, что под Москвой ПВО сбил малоразмерный воздушный шар

Фото: Минобороны России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Московской области вечером 27 мая сообщают о взрывах. В Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО якобы сбили малоразмерный воздушный шар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ и российские Telegram-каналы.

"Около 21:00 по МСК дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар", - заявили в российском Минобороны.

Как сообщают российские Telegram-каналы, местные жители сообщили о взрывах над Балашихой и Реутовым. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ростовской области РФ сегодня, 27 мая, вспыхнул пожар на территории порта "Азов". Загорелся зерновой терминал.

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