В России заявили о гибели своего пропагандиста на фронте

На оккупированной части Запорожской области под обстрел попали российские пропагандисты. Один из них - военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев - погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и Минобороны РФ.
Первыми о гибели пропагандиста стали сообщать российские СМИ и Telegram-каналы. Также была информация о ранении еще нескольких российских военкоров.
Позже Минобороны оккупантов подтвердило информацию и рассказало детали. Как утверждают в РФ, под обстрел попали "журналисты" пропагандистских агентств "РИА Новости" и "Известия".
В результате погиб Журавлев, а еще трое российских пропагандистов получили ранения. Их травмы средней тяжести, но, как утверждают оккупанты, жизни пропагандистов ничего не угрожает. Среди раненых и фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский.
Пропагандист российского "РИА Новости" Журавлев участвовал в агрессии РФ против Украины еще с 2014 года. Еще в начале марта 2014 он находился в Донецке и вместе с террористом Павлом Губаревым штурмовал Донецкую ОГА. Участвовал и в боевых действиях и публиковал на своих страницах соцсетях соответствующие фото.
Фото: Журавлев участвовал в войне против Украины (facebook.com/den.kazansky)
Сегодня он находился на захваченной россиянами территории Запорожской области якобы для съемки репортажа о применении кассетных снарядов украинскими военными. После того, как США объявили о предоставлении Украине такого вида снарядов, россиянам по всей линии фронта мерещатся "прилеты кассет".
Это уже второй за неделю погибший на фронте российский пропагандист. За несколько дней до этого стало известно о гибели российского военкора Михаила Лучина, который вел канал "Миша на Донбассе". Он участвовал в российском штурме вблизи Красногоровки.
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