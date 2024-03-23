В России заявили, что к теракту в Подмосковье причастны таджики (фото)

Как отмечают росСМИ, в Брянской области якобы задержаны двое подозреваемых. Автомобиль с возможными нападающими задержали недалеко от границы Беларуси и Украины. Как пишут в сети, в авто было шесть человек, четырем вроде бы удалось скрыться.

При этом российские СМИ "повесили" ответственность за стрельбу на граждан Таджикистана. Как пишут в сети, российские силовики разослали ориентировку с фото возможных нападающих. Среди них:

Шохинджонн Сафолзода, 21 год;

Рустам Назаров, 29 лет;

Ривожидин Исмонов, 51 год;

Махмадрасул Насридинов, 37 лет.

Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях РФ.

Стоит отметить, что МИД Таджикистана уже отреагировал на заявления росСМИ. Там заявили, что не получали от Москвы официальную информацию.

"Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В связи с этим просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России", - говорится в сообщении.