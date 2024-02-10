В России заявили об рекордном числе терактов в 2023 году: названо количество

В 2023 году в РФ совершили 410 терактов.

"Российские власти квалифицируют как теракты, в том числе действия, которые можно расценить как антивоенные акции,- например, поджоги военкоматов или даже попытки это сделать", - написали на канале.

Как отмечают авторы канала, во второй год войны России против Украины, число терактов увеличилось более чем в три раза.

"В 2021 году, предшествующем войне, в России был зафиксирован 41 теракт, в 2022 году - уже 127", - написали авторы канала.

Рекорд по терактам в России был установлен в 2003 году. Тогда силовые ведомства отчитались о 561 преступлении.