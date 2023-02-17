RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России на заводе по производству взрывчатки прогремел взрыв: погиб работник

Фото: в России на заводе по производству взрывчатки прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ, где производят взрывчатку, прогремел взрыв. В результате чего погиб работник, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", - заявляют в экстренных службах РФ.

Чапаевский механический завод занимается производством капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов и патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.

Напомним, ранее в Москве в районе исследовательского института, на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

Также мы писали, что в России произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего возникло возгорание. Инцидент произошел в Мышкинском районе Ярославской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывРоссийская Федерация