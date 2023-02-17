В России на заводе по производству взрывчатки прогремел взрыв: погиб работник

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ, где производят взрывчатку, прогремел взрыв. В результате чего погиб работник, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", - заявляют в экстренных службах РФ.

Напомним, ранее в Москве в районе исследовательского института, на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

Также мы писали, что в России произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего возникло возгорание. Инцидент произошел в Мышкинском районе Ярославской области.

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