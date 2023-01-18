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В России застрелили своего солдата, который сбежал из Украины

Иллюстративное фото: в России застрелили своего солдата, который сбежал из Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России отчитались, что ликвидировали своего солдата Дмитрия Перова. Ранее он с оружием сбежал из Украины, где принимал участие в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Липецкой области.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур", - сказано в сообщении правительства региона.

Также отмечается, что "ведутся доследственные мероприятия".

В местных Telegram-каналах утверждают, что Перов сопротивлялся во время задержания.

Напомним ранее в СМИ появилась информация о том, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивается вооруженный солдат Дмитрий Перов. Он сбежал с оружием из Украины, где принимал участие в боевых действиях.

Также мы писали, что недавно в Москве из воинской части сбежал солдат с оружием. Правоохранители начали розыск.

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