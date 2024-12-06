В России застрелили срочника, который отказался воевать в Курской области, - СМИ

В России 19-летнего срочника застрелили на полигоне. До этого парень отказался подписывать контракт и отправиться на войну в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории" в Telegram .

По данным издания, 21 октября на полигоне "Ильинский" в Приморском крае лейтенант 394-го мотострелкового полка снял свой автомат АК-12 с предохранителя и начал стрелять в строй солдат. Пуля попала в голову 19-летнему Артему Антонову из Татарстана.

Фото: срочник, которого застрелили в Приморском крае (t.me/istories_media)

На полигоне в Приморском крае солдат готовили к отправке к границе с Украиной.

Родственница Антонова в комментарии "Важным историям" подчеркнула, что 19-летнего срочника могли расстрелять за отказ подписывать контракт и отправиться в зону боевых действий.

По словам родственников Антонова, командиры издевались над ним, били железными прутьями по рукам и шее, чтобы вынудить того подписать контракт. На теле погибшего было не только пулевое отверстие, но и синяки.