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В России застрелили срочника, который отказался воевать в Курской области, - СМИ

Приморский край, Пятница 06 декабря 2024 21:47
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В России застрелили срочника, который отказался воевать в Курской области, - СМИ Иллюстративное фото: в России застрелили 19-летнего срочника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России 19-летнего срочника застрелили на полигоне. До этого парень отказался подписывать контракт и отправиться на войну в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории" в Telegram.

По данным издания, 21 октября на полигоне "Ильинский" в Приморском крае лейтенант 394-го мотострелкового полка снял свой автомат АК-12 с предохранителя и начал стрелять в строй солдат. Пуля попала в голову 19-летнему Артему Антонову из Татарстана.

В России застрелили срочника, который отказался воевать в Курской области, - СМИФото: срочник, которого застрелили в Приморском крае (t.me/istories_media)

На полигоне в Приморском крае солдат готовили к отправке к границе с Украиной.

Родственница Антонова в комментарии "Важным историям" подчеркнула, что 19-летнего срочника могли расстрелять за отказ подписывать контракт и отправиться в зону боевых действий.

По словам родственников Антонова, командиры издевались над ним, били железными прутьями по рукам и шее, чтобы вынудить того подписать контракт. На теле погибшего было не только пулевое отверстие, но и синяки.

Срочники в Курской области

Напомним, Россия использовала срочников, а не профессиональных военных для защиты границы в Курской области. Поэтому во время Курской операции бойцам ВСУ удалось взять часть российских срочников в плен.

По информации The Washington Post, в украинском плену по состоянию на середину августа находились по меньшей мере 250 российских срочников, которые служили в Курской области.

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