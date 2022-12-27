В России выгнали из ФСБ генерала, который "жалел" о войне в Украине, - The Insider

Известно, что в подчинении генерала Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Также Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всяческие яды, сотрудники которого подозреваются в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По официальной версии, Черновольцева якобы отправили на пенсию "по достижении пенсионного возраста", хотя, как пишет издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет.

Как рассказал источник The Insider в ФСБ, Кремли были крайне "недовольны учащением утечек информационных баз данных", что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных Путина.

Другой сотрудник из ФСБ сообщил изданию, что проживший долгое время в Киеве Черновольцев "очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

Напомним, весной сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине.

Также мы писали о том, что Путин не понимает всей сложности ситуации в Украине, поскольку получает устаревшую информацию, отредактированную его окружением.

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