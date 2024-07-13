России все труднее скрывать потери, а ресурсы для ведения боев иссякают, - ГУР

Война РФ против Украины становится фактором раздражения в регионах страны-агрессора. Информация о боевых действиях, которую транслирует роспропаганда, все чаще вызывает у местного населения усталость и недовольство, чем восторг, как это было в начале вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО .

Как отмечают разведчики, одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий иссякают. О чем, как отметили в ГУР, в частности, говорит активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов.

Согласно плану Кремля, под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" поборы в бюджет вырастут для россиян, зарабатывающих более 2200 долларов в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая "налоговая реформа" позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 год.

"Неутешительная динамика общественных настроений, которую отслеживают в Кремле, заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать - региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания по раздражительной военной тематике на "бурное" решение социально-бытовых проблем", - говорится в сообщении ГУР.

Разведка утверждает, что служители российского диктатора Владимира Путина из Москвы, в том числе партийцы, отправлены "в народ" для организации различных мероприятий поддержки участников войны против Украины и членов их семей, участия в приемах граждан, разработках и обсуждениях демонстративных социальных законопроектов: о поддержке волонтерства, повышение зарплат, защита ветеранов.

"Отдельное место здесь занимает "поддержка" инвалидов, количество которых постоянно растет из-за войны против Украины. В частности, для искалеченных во время боевых действий оккупантов российские власти стремятся развивать внутренний туризм. Например, минимальное количество мест для инвалидов на российских парковках теперь составляет 15%", - обращают внимание в ГУР.

Также в России распорядились выделять участникам войны против Украины так называемые "верещагинские карты" - ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.

В целом, как подытожили в ГУР, активизация "социальной" деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов в России.