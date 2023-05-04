В России перевозивший снаряды грузовик попал в ДТП

В России произошла авария с грузовиком, перевозившим боеприпасы. Фура врезалась в цистерну с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.
ДТП произошло в среду, 3 мая, в Нижегородской области России на трассе М7 вблизи села Мячково.
По данным российских СМИ, водитель грузовика, в котором были снаряды, не справился с управлением. В результате фура врезалась в автоцистерну с топливом. В результате аварии топливо не разлилось.
На опубликованных кадрах заметно, что боеприпасы из-за ДТП выпали из грузовика на дорогу.
Фото: в России фура с боеприпасами попала в ДТП (t.me/bazabazon)
Напомним, в эту ночь в поселке Ильск в Краснодарском крае РФ вспыхнул масштабный пожар на НПЗ. Россияне заявили об "атаке дронов".
Позже российские СМИ показали видео так называемой "атаки" на Ильский НПЗ.
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