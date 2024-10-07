В России украинка получила срок в колонии за "подготовку теракта в Мариуполе"

По версии суда страны-агрессора, Навальная якобы хотела устроить взрыв у здания администрации в оккупированном Мариуполе, когда там проводили "референдум" о вхождении в состав РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также других оккупированных территорий.

Россияне нафантазировали, что Навальная, которая родом из Мариуполя, якобы работала на украинские спецслужбы и получила "от сообщника" 25 тысяч гривен на покупку велосипеда для "конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

Адвокат девушки Иван Бондаренко рассказал, что будет оспаривать приговор.

Стоит заметить, что о задержании Навальной российские пропагандистские СМИ писали еще 27 сентября 2022 года. Они утверждали, что украинка "признала вину".

В суде Навальная утверждала, что ее пытали сразу после задержания.

"Я говорила, что не совершала никаких преступлений. Меня посадили на стул и стали бить по голове, по ногам, били в ляжку электрошокером. Обещали, что просто так меня уже не отпустят, но если я во всем сознаюсь, то быстрее попаду на обмен с Украиной и поеду к маме", - отмечала она.