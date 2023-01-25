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В России в центре Махачкалы мужчина открыл стрельбу из дробовика, его разыскивают

Фото: в центре Махачкалы мужчина открыл стрельбу из дробовика, его разыскивают (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Махачкале (город на юге РФ, на Кавказе) неизвестный открыл стрельбу из дробовика и скрылся. Мужчина разыскивается, объявлен план "Перехват".

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Telegram-канал МВД Дагестана.

"Сегодня, примерно в 15:10, в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова 18 неизвестный человек, вооруженный дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух", - говорится в сообщении.

Как сообщают российские силовики, жертв и пострадавших в результате инцидента якобы нет.

"Сейчас принимаются меры по установлению личности и задержанию мужчины.
Объявлен план "Перехват", - добавили в МВД Дагестана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат, тогда правоохранители и спецслужбы объявляли его розыск.

Добавим, недавно в Воронежской и Липецкой областях России также разыскивали вооруженного военного.

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