В России суд арестовал подозреваемую в убийстве "военкора" Татарского

Суд арестовал подозреваемую в убийстве российского военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Ей были предъявлены обвинения в террористическом акте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Утром вторника, 4 апреля, девушку доставили на судебное заседание в Москву. Там Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для 26-летней Треповой. Она пробудет в СИЗО до 2 июня.
Треповой был инкриминирован теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывных устройств, совершенное организованной группой.
Ликвидация Татарского
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали Татарского. На следующий день задержали подозреваемую в его убийстве Трепову.
Добавим, что в России уже заявили о якобы "украинском следе" в убийстве коллаборанта. Кроме того, Трепова на допросе заявила, что ей якобы обещали должность редактора в Киеве за передачу бюста Татарскому.
РБК-Украина проанализировала,кто стоит за подрывом Татарского.
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