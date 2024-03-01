В России утверждают, что готовы передать Украине тела якобы погибших при падении Ил-76

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть.... Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам", - заявила россиянка Москалькова пропагандистам.

Российский омбудсмен добавила, что якобы контактирует с представителями Украины по поводу падения Ил-76. Как утверждает Москалькова, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел, и что она обсуждает этот вопрос с украинским омбудсменом Лубинцем.

"По поводу тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - сказала она.

Дмитрий Лубинец в свою очередь заявил, что Россия до сих пор не передала официальные списки, не подтвердила факт гибели пленных и не допустила международные организации к месту падения Ил-76.

"Отмечаю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)", - отметил он.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал в Белгородской области. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в якобы сбитии самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что на борту Ил-76 не было украинских пленных. По его мнению, если бы действительно погибли военнопленные, Россия воспользовалась бы этим в пропагандистских целях.