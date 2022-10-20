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В России спецслужбы предположительно готовят теракты против собственного населения, - ГУР

Фото: в России спецслужбы предположительно готовят теракты против собственного населения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вероятно, российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Военнокоматы на территории России распространяют "памятки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Вроде бы "диверсанты" преподают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. Подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи", – пишет пресс-служба ГУР.

Разведка отмечает, что распространяемые Россией "страшилки" являются отражением реальных действий россиян на временно оккупированных территориях Украины, поскольку после освобождения наших земель от оккупантов было обнаружено много заминированных предметов, бытовых приборов, детских игрушек.

"Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины", - добавляет ГУР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, белорусский режим опасается объявлять мобилизацию в стране из-за вероятности социального взрыва.

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Российская Федерация