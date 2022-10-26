В России расстреляли военного, приняв его за "украинского диверсанта"

В Белгородской области российский военный расстрелял срочника, приняв его за "украинского диверсанта". Инцидент произошел возле границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Сибирь.Реалии ".

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж (для отдыха после суточного караула), и сослуживец по испугу принял его за чужого", - рассказала мать убитого.

При этом командир роты заявил женщине, что ее сын был убит в "перестрелке с украинскими военнослужащими".