RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России внезапно скончался подсанкционный олигарх. Он сотрудничал с ФСБ

Фото: российский бизнесмен Антон Черепенников (twitter.com/oldLentach)
Автор: Карина Левицкая

В России скоропостижно скончался глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сотрудничавший с ФСБ и включенный в санкционный список США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным росСМИ, тело 40-летнего Черепенникова обнаружили сегодня ночью в его офисе. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Черепенников в 2018 году основал "ИКС Холдинг". Компания занималась разработкой продуктов для системы оперативно-розыскных мероприятий и реализации "закона Яровой".

Этот пакет инициатив требует от операторов связи хранить записи звонков россиян в течение полугода, интернет-трафик - в течение месяца, а геолокацию, сведения о соединениях абонентов и другие метаданные - три года.

Кроме того, структуры Черепенникова занимались тестовым запуском систем для реализации закона "об изоляции Рунета".

25 февраля 2023 года Черепенникова и "ИКС Холдинг" США включили в санкционный список.

Напомним, в четверг, 20 июля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В этот раз под ограничения попали банки, физлица и промышленные предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины