В России внезапно скончался подсанкционный олигарх. Он сотрудничал с ФСБ

По данным росСМИ, тело 40-летнего Черепенникова обнаружили сегодня ночью в его офисе. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Черепенников в 2018 году основал "ИКС Холдинг". Компания занималась разработкой продуктов для системы оперативно-розыскных мероприятий и реализации "закона Яровой".

Этот пакет инициатив требует от операторов связи хранить записи звонков россиян в течение полугода, интернет-трафик - в течение месяца, а геолокацию, сведения о соединениях абонентов и другие метаданные - три года.

Кроме того, структуры Черепенникова занимались тестовым запуском систем для реализации закона "об изоляции Рунета".

25 февраля 2023 года Черепенникова и "ИКС Холдинг" США включили в санкционный список.

Напомним, в четверг, 20 июля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В этот раз под ограничения попали банки, физлица и промышленные предприятия.

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