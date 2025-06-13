Из России вернули тела еще 1200 украинцев

Большой обмен пленными: о чем договорились стороны

Напомним, что после второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня делегации из России и Украины договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Отмечалось, что обмен этих категорий будет не по количеству, а по принципу "всех на всех". Кроме этого, стороны согласовали репатриацию около 6 тысяч тел погибших военных.

Однако президент Владимир Зеленский заявлял, что с обменом телами надо быть осторожным, потому что россияне опознали не более 15-20% тел, которые у них есть.

Кого уже удалось вернуть

Новый большой обмен начался 9-го июня. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Количество возвращенных военных не сообщали. Координационный штаб объяснил, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.

Уже 10 июня, состоялся второй этап обмена. Домой вернулись пленные из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Освободили из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.

На следующий день, 11 июня состоялся и обмен телами в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

Уже 12 июня в Украину вернулась очередная группа военнопленных, которых освободили из России. РБК-Украина опубликовало первые кадры с обмена и подробно рассказало об этом событии.

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