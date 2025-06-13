Из России вернули тела еще 1200 украинцев

В Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев. Часть из них - тела погибших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В то же время, Координационный штаб выразил отдельную благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

В дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших", - отметили в штабе.

Большой обмен пленными: о чем договорились стороны

Напомним, что после второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня делегации из России и Украины договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Отмечалось, что обмен этих категорий будет не по количеству, а по принципу "всех на всех". Кроме этого, стороны согласовали репатриацию около 6 тысяч тел погибших военных.

Однако президент Владимир Зеленский заявлял, что с обменом телами надо быть осторожным, потому что россияне опознали не более 15-20% тел, которые у них есть.

Кого уже удалось вернуть

Новый большой обмен начался 9-го июня. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Количество возвращенных военных не сообщали. Координационный штаб объяснил, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.

Уже 10 июня, состоялся второй этап обмена. Домой вернулись пленные из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Освободили из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.

На следующий день, 11 июня состоялся и обмен телами в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

Уже 12 июня в Украину вернулась очередная группа военнопленных, которых освободили из России. РБК-Украина опубликовало первые кадры с обмена и подробно рассказало об этом событии.

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