России нужно прекращение огня, поскольку ее экономика слаба, - глава СВР

В то же время, как отметил Иващенко, "передышка" нужна россиянам для новой агрессии против Украины.

"Относительно прекращения огня. Да, России это нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины", - сказал Иващенко.

Также по его словам, Россия не представляет себя без Украины, и не представляет себя без Беларуси, которую уже почти оккупировала.

"Экономика на сегодня слабая, имеет тенденции к ухудшению. Все что было накоплено за время правления Путина уже потрачено. В конце года возможно следующий год в экономике могут отмечаться сложные и необратимые тенденции", - добавил глава Службы внешней разведки.

Он подчеркнул, что это "правильно", поскольку противник должен нести высокую цену за развязанную агрессию.