В России помиловали осужденного за убийство Немцова и отправили на войну

Российское государственное СМИ заявляет, что Эскерханов заключил контракт с российским министерством обороны, был освобожден из колонии и отправился на войну в Украину.

Осужденный за убийство Немцова подписал контракт в марте 2024 года. Он должен отбыть на войне не менее года.

"Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задания в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год", - пишут российские СМИ.

В России заявляют, что остальные осужденные за убийство Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в войне не захотели.