В России помиловали осужденного за убийство Немцова и отправили на войну
В России помиловали Темирлана Эскерханова, одного из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Он поехал воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Российское государственное СМИ заявляет, что Эскерханов заключил контракт с российским министерством обороны, был освобожден из колонии и отправился на войну в Украину.
Осужденный за убийство Немцова подписал контракт в марте 2024 года. Он должен отбыть на войне не менее года.
"Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задания в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год", - пишут российские СМИ.
В России заявляют, что остальные осужденные за убийство Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в войне не захотели.
Убийство Немцова
Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.
Позже в России задержали пятерых подозреваемых, еще один при попытке задержания подорвал себя. В июле 2017 года суд в Москве приговорил задержанных к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.
Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации убийства и сокрытию виновных может быть причастно окружение российского диктатора Владимира Путина.
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