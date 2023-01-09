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В России подтвердили встречу Лубинца с российской коллегой в Турции

Фото: Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с российской коллегой Татьяной Москальковой в Турции. В России также подтвердили встречу омбудсменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Встреча состоится в Турции с 12 по 14 января.

"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организованный турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку дня", - заявила Москалькова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Лубинца, одной из тем обсуждения во время встречи будет освобождение мирных украинцев из российского плена.

Также агентство раскрывало подробности предыдущей встречи омбудсменов, состоявшейся 17 октября.

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