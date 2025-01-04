В России подорвали командира, причастного к убийству гражданских в селе Гроза, - ГУР

В результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибло 59 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Разведка сообщила, что в пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.
По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
"В частности, подразделение Нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик", - отметили в ГУР.
В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные осколочные ранения, в том числе мозга, из-за чего ему сделали трепанацию черепа. Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде бытует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.
ГУР МО Украины напомнило, что каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.
"За каждое преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в разведке.
Напомним, 5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек. На тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.
Позже стало известно, что количество погибших возросло до 59 человек.
Кроме того, СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в Россию.
РБК-Украина также писало, что в сети появилась переписка предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза.
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