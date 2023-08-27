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В России официально подтвердили гибель Пригожина

Фото: главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России официально подтвердили гибель главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, а также командиров его ЧВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В Следственном комитете РФ заявил о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз.

По их результатам, личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме.

 

Падение самолета

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и командиры его ЧВК. 

СМИ предполагают, что самолет могли взорвать или сбить системами ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом.

При этом мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" пока не фиксирует вывод боевиков "Вагнера" из Беларуси. Но спутниковые снимки подтверждают, что с начала августа лагерь "вагнеровцев" в Беларуси начали демонтировать.

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Российская ФедерацияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы