В России напали на руководителя одного из ведущих оборонных заводов, - источники

"Курганприбор" занимается разработкой и производством приборов и систем для российской военной промышленности, в том числе ракетной. Предприятие специализируется на создании высокотехнологичных устройств для нужд российской армии и составляющих для военной техники, в частности - датчиков ударного действия, используемых в взрывателях ракет и снарядов.

По данным источников в украинских спецслужбах, Кондратьева атаковали вечером в подъезде дома по улице Криволапова, 15, где проживал военный преступник - ему нанесли несколько ударов по голове. В то же время российские СМИ писали, что Кондратьева атаковали молотком

В сообщениях пропагандистских ресурсов государства-агрессора России указывают, будто главный конструктор "Курганприбора" находится в реанимации. Информация о реальном состоянии Кондратьева уточняется.

"Схватил Кондратьева "кондратий" или пока еще нет - пока под вопросом. По предварительным данным, да - преступник ликвидирован. В любом случае - это сигнал для всех, кто причастен к производству смертоносных ракет, которыми Россия совершает военные преступления, убивает гражданских украинцев и продолжает геноцидную войну против Украины: справедливости не избежать", - добавил источник.

Отмечается, что Кондратьев - воспитанник и креатура российского промышленника и так называемого сенатора от Курганской области государства-агрессора России Сергея Муратова.