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В России напали на руководителя одного из ведущих оборонных заводов, - источники

Курган, Россия, Пятница 23 мая 2025 15:45
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В России напали на руководителя одного из ведущих оборонных заводов, - источники Фото: Андрей Кондратьев (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В российском городе Курган 22 мая было совершено нападение военного преступника Андрея Кондратьева. Он является главным конструктором одного из ведущих в системе ВПК России военного предприятия "Курганприбор".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

"Курганприбор" занимается разработкой и производством приборов и систем для российской военной промышленности, в том числе ракетной. Предприятие специализируется на создании высокотехнологичных устройств для нужд российской армии и составляющих для военной техники, в частности - датчиков ударного действия, используемых в взрывателях ракет и снарядов.

По данным источников в украинских спецслужбах, Кондратьева атаковали вечером в подъезде дома по улице Криволапова, 15, где проживал военный преступник - ему нанесли несколько ударов по голове. В то же время российские СМИ писали, что Кондратьева атаковали молотком

В сообщениях пропагандистских ресурсов государства-агрессора России указывают, будто главный конструктор "Курганприбора" находится в реанимации. Информация о реальном состоянии Кондратьева уточняется.

"Схватил Кондратьева "кондратий" или пока еще нет - пока под вопросом. По предварительным данным, да - преступник ликвидирован. В любом случае - это сигнал для всех, кто причастен к производству смертоносных ракет, которыми Россия совершает военные преступления, убивает гражданских украинцев и продолжает геноцидную войну против Украины: справедливости не избежать", - добавил источник.

Отмечается, что Кондратьев - воспитанник и креатура российского промышленника и так называемого сенатора от Курганской области государства-агрессора России Сергея Муратова.

Напомним, ранее под Москвой, в Балашихе, неизвестные взорвали авто высокопоставленного генерала из Генштаба РФ Ярослава Москалика. Он погиб.

Также в Москве был ликвидирован Михаил Шатский - заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине.

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