В России контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну срочников: есть погибшие

В российской Архангельской области контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну солдат срочной службы. В результате чего погибли два человека, еще 11 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.
Сообщается, что инцидент произошел на полигоне недалеко от города Мирный.
"Военный "КамАЗ", которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, еще один скончался позже, в больнице. Кроме них в аварии пострадали еще 11 человек - всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами", - говорится в сообщении.
Отметим, что официальных комментарием от Министерства обороны РФ пока не было. Что стало причиной инцидента - также неизвестно.
Напомним, ранее в Белгородской области российский военный расстрелял срочника, приняв его за "украинского диверсанта".
Кроме того, за неделю до этого в одной из воинской частей Белгородской области РФ произошла стрельба. Позже стало известно, что двое граждан Таджикистана расстреляли российских сослуживцев в ходе конфликта на почве религии.
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