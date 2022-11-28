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В России в авиакатастрофе погиб чемпион по высшему пилотажу

Фото: вертолет Robinson R66 (Alec Wilson / wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В России в Тверской области разбился легкий многоцелевой вертолет Robinson-66 с двумя мужчинами на борту. Оба они погибли. За штурвалом находился чемпион мира по высшему пилотажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Авиакатастрофа произошла в поле около деревни Вязовец, примерно в трехстах метрах от дороги.

В вертолете находились братья Александр и Дмитрий Курылевы. Они прилетели сюда на охоту в пятницу, и в воскресенье планировали возвращаться домой. Однако при взлете Robinson-66 разбился.

Управлял вертолетом 54-летний Александр Курылев, который был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.

Оба брата в результате авиакатастрофы погибли на месте.

Александр Курылев был чемпионом мира по высшему пилотажу (фото: t.me/breakingmash)

Ранее сообщалось, что в России 17 октября на жилой дом Ейска упал самолет. В результате авиакатастрофы трагедии погибли 15 человек.

Через несколько дней, 23 октября, упал еще один военный самолет - на этот раз на двухэтажный дом в Иркутске. Эта авиакатастрофа стала 11 небоевой потерей росавиации за 8 месяцев полномасштабной агрессии против Украины.

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Российская ФедерацияАвиакатастрофа