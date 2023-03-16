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Россияне утром обстреляли Сумскую область из артиллерии и гранатомета

Иллюстративное фото: россияне утром обстреляли Сумскую область из артиллерии и гранатомета (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты утром атаковали Белопольскую общину Сумской области из артиллерии и гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня утром зафиксировано 3 вражеских обстрела (2 артиллерийских, 1 гранатометный) Белопольской общины", - сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 23 "прилета" из артиллерии и 110 выстрелов из гранатомета АГС.

К счастью, обошлось без погибших и разрушений.

Напомним, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Кроме того, 13 марта оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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